KPSS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM açıklama yaptı

KPSS sorularının sızdırıldığına dair iddiaların sosyal medyada yer alması üzerine ÖSYM bir açıklama yaptı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçen hafta sonu gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'yla ilgili (KPSS), "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yaptı.



ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" denildi.