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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için tercihleri alınan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
14 Ocak 2021 Perşembe 12:10

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları 'sonuc.osym.gov.tr' adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

ÖSYM'den yapılan duyuruda ise adayların yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekleri ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kpss sonuçları #kpss
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