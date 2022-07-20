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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:27

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 30 Haziran- 7 Temmuz arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları, http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.

Etiketler; #kpss #kpss sonuçları #ösym
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