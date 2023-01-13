KTO Karatay Üniversitesi 16 kişi alacak

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü, 16 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre KTO Karatay Üniversitesi'ne 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilandaki tabloda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır.

Başvurular 27 Ocak 2023 tarihine kadar sürecektir.



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