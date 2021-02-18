KTO Karatay Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

KTO Karatay Üniversitesi'nin 7 araştırma görevlisi alacağı öğrenildi

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karatay Üniversitesi araştırma görevlisi alımı yapacak.

Başvurular ise ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine yapılacaktır.

İlana son başvuru tarihi 5 Mart 2021 olarak açıklandı.

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