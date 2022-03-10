KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacak

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp fakültesine öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre KTO Karatay Üniversitesi'ne 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda tabloda belirtilen Fakülte ve Bölüm/Anabilim Dalı bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.



İlan için başvurular 9 Mart 2022 ile 24 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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