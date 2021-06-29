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KTO Karatay Üniversitesi personel alımı

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

KTO Karatay Üniversitesi personel alımı
29 Haziran 2021 Salı 08:45

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre KTO Karatay Üniversitesi'ne 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilandaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

 

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak gerekmektedir

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

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