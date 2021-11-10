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Küçücük köpeğe tecavüz ettiler!

Adana’da öldü sanılarak gömülmek istenen köpeğin yaşadığı belirlenince veteriner hekim kliniğine götürüldü. Veteriner Hekim Vakkas Can Sert, kuyruk sokumunda kırık ve makatında ise genişleme tespit edilen ‘Pekinez’ cinsi köpeğin cinsel saldırıya uğradığı üzerinde durduklarını belirtti

Küçücük köpeğe tecavüz ettiler!
10 Kasım 2021 Çarşamba 11:39

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde boş arsada, çöplerin arasında Pekinez cinsi köpeğin yerde hareketsiz yattığını gören kız çocuğu, telef olduğunu düşünerek gömmek için yanına gitti. Köpeğin hareket ettiğini gören çocuk, sosyal medya hesabından sahipsiz hayvanların bakımını üstlenen Melekler Yaşam Köyü (MEYAKO) Derneği'nden Hayvan Hakları Savunucusu İlknur Kılıç (22) ile iletişime geçti. Bölgeye giden Kılıç, köpeği tedavi ettirmek için veteriner hekim kliniğine götürdü.

'İNSAN TEMASI SONUCU OLDUĞU ÇOK NET'

Veteriner hekimlerin yaptıkları ilk incelemede köpeğin kuyruk sokumu bölümünde kırıklar olduğu, daha öncesinde şiddete bağlı izler ve karnında kist olduğu belirlendi. Veteriner Hekim Vakkas Can Sert, makat kısmında da genişlemeler bulunan köpeğin cinsel saldırıya uğradığı üzerinde durduklarını belirtti. Köpeğin dışkısını dahi tutamadığını kaydeden Sert, "Yaptığımız incelemelerde kuyruk sokumunda kırık, sağ kalça kemiğinde çıkık ve batın bölgesinde 5 santimetre tümör tespit ettik. Tedavisine başlandı. Travmaya maruz kaldığı için hayati riski devam ediyor. Bulgularımız sonucu insan teması sonucu olduğu çok açık" dedi.

‘ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ’

İlknur Kılıç ise hayvanlara karşı şiddete tepki gösterdi. Kılıç, "Dışkısını tutamadığını gördüğümde, önceki vakalardaki tecrübemle bir şeyler yaşadığını tahmin ettim. Tedaviye aldığımızda makat çevresindeki kırıkları da görünce gerçekle yüzleşmiş olduk. Çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Kritik ve zor bir süreç içerisine girdik. Sahibinin kim olduğunu bulamadık. Sahibini veya saldırganı bulsak bile zarar verdiğini kabul etmeyecektir" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #köpek #köpek tecavüz #pekinez
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