Küçük kız tacizi anlattı, iş insanı tutuklandı!

Tekirdağlı iş insanı İrfan Pullukçu, 15 yaşındaki C.N.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Kız çocuğunun yaşadıklarını annesine anlatması üzerine ortaya çıkan cinsel istismarla ilgili abla H.K. da kardeşini 'para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorladığı' gerekçesiyle tutuklanıp, cezaevine koyuldu

İddiaya göre, cinsel istismar olayı yaklaşık 1 yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı. Yine iddiaya göre, iş insanı İrfan Pullukçu, o tarihte ilçede anne ve ablasıyla yaşayan C.N.K.'ye cinsel istismarda bulundu. C.N.K., yaşadıklarını kimseye anlatamadı.



Bir süre önce de küçük kız, annesi N.G. ve ablası H.K. ile Aydın'ın Didim ilçesine yerleşti. Ancak iş insanı İrfan Pullukçu, aile ile irtibatını kesmedi. Pullukçu, geçtiğimiz hafta Didim'e gitti. Küçük kız da annesine, İrfan Pullukçu'nun kendisine cinsel istimarda bulunduğunu anlattı. Anne hemen jandarmaya giderek, şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, iş insanını gözaltına aldı. Tekirdağ'a getirilen Pullukçu tutuklanarak, cezaevine koyuldu.



ABLASI DA TUTUKLANDI



Küçük kız, ifadesinde ablası H.K.'yi de kendisini para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorlamakla suçladı. Bunun üzerine gözaltına alınan abla da 'fuhşa aracılık etmek' suçundan tutuklandı.



SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Pullukçu'nun hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben ablasıyla birlikte oldum küçük kızla hiç bir ilişkim olmadı" dediği öğrenildi.