Kuduz teşhisi konulan çocuktan acı haber geldi!

Bitlis'te sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz teşhisi konulan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başıboş köpeğin ısırması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve Ankara'ya gönderilen 2 çocuktan biri olan Mustafa Erçetin'de kuduz tespit edildi. Diğer çocuk tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken, Erçetin durumunun ağırlaşması üzerine Ankara'ya gönderildi.

10 yaşındaki Mustafa Erçetin'den bugün kahreden haber geldi. İhsan Doğramacı Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.