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Kulaklıkla müzik dinleyince treni duymadı! Scooterli genç kız feci şekilde can verdi!

Kulaklıkla müzik dinleyince treni duymadı! Scooterli genç kız feci şekilde can verdi!
20 Kasım 2022 Pazar 09:39

Sakarya'da kulaklıkla müzik dinleyerek scooterını süren 20 yaşındaki Hacer Ölmez, hemzemin geçitten geçmek istedi. O sırada gelen treni fark etmeyen genç kız, trenin çarpması ile hayatını kaybetti

Olay dün akşam saatlerinde Donatım geçidi mevkisinde meydana geldi. Scooter kullanan Hacer Ölmez, Gebze - Adapazarı arasında sefer yapan Ada Ekspresi treninin hemzemin geçide yaklaştığı sırada kapanan bariyerlerin altından karşıya geçmeye çalıştı. İddiaya göre kulaklık takılı olduğu için trenin kornasını duyamayan Ölmez, trenin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede trenin altında ezilen genç kızın hayatını kaybettiğini belirldi. 

Korkunç olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, tren seferleri de durduruldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hacer Ölmez'in cansız bedeni cenaze aracı ile Sakarya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölmez'in kızın kullandığı elektrikli scooter ise polis ekiplerince olay yerinden  götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #scooter kaza #tren kazası #ölüm #haber
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