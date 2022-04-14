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Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 kişi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 149 kişi alacağını duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 kişi alacak
14 Nisan 2022 Perşembe 11:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 82 Temizlik Personeli, 64 Şoför, 3 Bahçıvan olmak üzere toplam 149 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 


Başvurular elektronik ortamda 25/04/2022-09/05/2022 tarihleri arasında alınacaktır.


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