YOLDA ÇIRILÇIPLAK YÜRÜDÜ
YOLDA ÇIRILÇIPLAK YÜRÜDÜ
0
AYNI ANDA 9 KADINLA EVLENDİ
AYNI ANDA 9 KADINLA EVLENDİ
0
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
0
DAVADA KARAR ÇIKTI!
DAVADA KARAR ÇIKTI!
0

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 kişi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 kişi alacak
27 Nisan 2022 Çarşamba 10:15

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere ilanda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 154 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 

Başvurular elektronik ortamda 29/04/2022-13/05/2022 tarihleri arasında alınacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Genel sağlık sigortası uygulaması dünyaya model oldu
Sonraki Haber
Samsun Üniversitesi 51 kişi alacak
Karabük Üniversitesi 36 kişi alacak
Karabük Üniversitesi 36 kişi alacak
0
Samsun Üniversitesi 51 kişi alacak
Samsun Üniversitesi 51 kişi alacak
0
Genel sağlık sigortası uygulaması dünyaya model oldu
Genel sağlık sigortası uygulaması dünyaya model oldu
0
Yolda çırılçıplak yürüdü!
Yolda çırılçıplak yürüdü!
0
Traktör devrildi, altında kalan sürücü öldü
Traktör devrildi, altında kalan sürücü öldü
0
Maske yasağı kalktı! Sadece iki yerde devam edecek
Maske yasağı kalktı! Sadece iki yerde devam edecek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.