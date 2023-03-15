Kültür ve Turizm Bakanlığı 165 kişi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 165 kişi alacağını duyurdu.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere ilanda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 165 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.



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