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Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 kişi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere 171 kişi alacağını duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 kişi alacak
22 Aralık 2022 Perşembe 10:12

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı,  taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere ilanda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 171 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 Başvurular elektronik ortamda 23.01.2023- 06.02.2023 tarihleri arasında alınacaktır.


İlanın detayları için tıklayınız.

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