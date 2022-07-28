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Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 kişi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli restoratör alımı yapacağını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 kişi alacak
28 Temmuz 2022 Perşembe 10:10

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere Mesleki Uygulamalı Sınav ile 30 sözleşmeli Restoratör alımı yapılacaktır.

Başvurular elektronik ortamda 10/08/2022-21/08/2022 tarihleri arasında alınacaktır.

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