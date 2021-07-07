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Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 işçi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 33 işçi alımı yapacağını duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 işçi alacak
07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:05

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünde çalıştınlmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasnın (ğ) bendi gereğince, ilanda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla Otuz üç (33) işçi alınacaktır.

 

Başvurular, 16/07/2021 günü mesai saati bitimine kadar, şahsen Bakanlığın Döner Sermaye Işletmesi Merkez Müdürlüğüne (Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 06330 Çankaya / Ankara) adresine yapı lacaktır. 16/07/2021 günü mesai saati bitiminden sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

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