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Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 kişi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 465 kişi alacağını duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 kişi alacak
22 Mart 2022 Salı 09:33

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 465 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

İlan için başvurular 28 Mart 2022 ile 11 Nisan 2022 tarihleri arasında, elektronik ortamda yapılacaktır.


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