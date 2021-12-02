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Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 kişi alacak

Kültür ve Turim Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 500 kişi alacağını duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 kişi alacak
02 Aralık 2021 Perşembe 10:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli (temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 500 sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Başvurular elektronik ortamda 07/12/2021-17/12/2021 tarihleri arasında alınacaktır.


Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.


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