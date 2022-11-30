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Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 kişi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere 58 personel alımı yapacağını duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 kişi alacak
30 Kasım 2022 Çarşamba 10:58

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere ilanda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 58 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvurular elektronik ortamda 19.12.2022-02.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır.


Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

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