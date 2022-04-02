Kültür ve Turizm Bakanlığı 69 kişi alacak

Kültür ve Turizm BakanIığı Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonlarına sözlü sınav ile toplam 69 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonlarına sözlü sınav ile toplam 69 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

İlan için başvurular elektronik ortamda 11/04/2022-25/04/2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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