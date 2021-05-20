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Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alacak
20 Mayıs 2021 Perşembe 10:55

Merkezi  Kapadokya  Alanı  sınırları  içinde bulunan  Kapadokya  Alan  Başkanlığında,  375 sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  ek  28  inci  maddesine  göre  iş  mevzuatı  kapsamında istihdam   edilmek   üzere,   Kapadokya  Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde  aşağıda  belirtilen  unvanlı  boş  sürekli  işçi  kadrolarına,  anılan  Yönetmeliğin  8  inci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre (İç Denetçi hariç) KPSS taban puanı esas alınarak yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacaktır.


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