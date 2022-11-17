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Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci olarak görevlendirmek üzere 110 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci alacak
17 Kasım 2022 Perşembe 10:35

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 110 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 

Başvurular elektronik ortamda 05.12.2022- 19.12.2022 tarihleri arasında alınacaktır.


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