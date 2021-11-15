DAMADINA AŞIK OLUNCA...
DAMADINA AŞIK OLUNCA...
0
ÜÇ LEOPAR KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ
ÜÇ LEOPAR KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ
0
ÜNLÜ YAZAR HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ YAZAR HAYATINI KAYBETTİ
0
DANS YARIŞMASI DÜZENLENDİ
DANS YARIŞMASI DÜZENLENDİ
0

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli çalıştırmak üzere 41 sanatçı alımı yapacağını duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçı alacak
15 Kasım 2021 Pazartesi 10:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana  Bursa  illerinde  bulunan  ve  aşağıda  belirtilen  birimde  çalışmak  üzere,  657  sayılı  Devlet Memurları  Kanunu’nun  4  üncü  maddesinin  B fıkrası  uyarınca  6/6/1978  tarih  ve  7/15754  sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında, 31/12/2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, ilanda yer  alan  birimlere,  belirtilen  branş  ve  sayıda  sözleşmeli  sanatçı  alınacaktır.   Bu  tarihten  sonra, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve  Bakanlıkça gerek görülen diğer kriterler yönünden yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecektir.

Başvurular elektronik ortamda  e-Devlet  –  Kültür ve  Turizm Bakanlığı  - Kariyer  Kapısı Kamu İşe Alım veya  Kariyer Kapısı  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/  adresinden 15/11/2021-24/11/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.


AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bilişim personeli alacak
Sonraki Haber
Beykent Üniversitesi 28 kişi alacak
Beykent Üniversitesi 28 kişi alacak
Beykent Üniversitesi 28 kişi alacak
0
Yediği leblebi sonu oldu!
Yediği leblebi sonu oldu!
0
Babasını, boğazını keserek öldürdü!
Babasını, boğazını keserek öldürdü!
0
Anne ve babasını öldürüp, intihar etti!
Anne ve babasını öldürüp, intihar etti!
0
Akseki'deki tarihi evlere yoğun ilgi
Akseki'deki tarihi evlere yoğun ilgi
0
'Ölünceye kadar evimde kalmak istiyorum' demişti, bir hafta sonra acı haber geldi
'Ölünceye kadar evimde kalmak istiyorum' demişti, bir hafta sonra acı haber geldi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.