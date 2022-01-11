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Kumluca Belediyesi zabıta alacak

Antalya ili Kumluca Belediye Başkanlığı zabıta alımı yapacağını duyurdu

Kumluca Belediyesi zabıta alacak
11 Ocak 2022 Salı 10:22

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kumluca Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Aynı zamanda adayları KPSS P93 puan türünden en az 60 alması şartı vardır.

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