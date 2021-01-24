Kuraklık sonrası binalara yeni zorunluluk!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, doğal su kaynaklarının korunması amacıyla, 2 bin metrekarenin üzerindeki parsellere yapılacak binalarda yağmur suyu toplama sisteminin zorunlu hale getirildiğini açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlık olarak doğal su kaynaklarımızın korunması için önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle; 2 bin metrekarenin üzerindeki parsellere yapılacak binalarda yağmur suyu toplama sistemi zorunlu hale getirildi. 2 bin metrekareden küçük alanlarda inşa edilecek yapılar içinse belediyelerimize yağmur suyu toplama sistemini zorunlu kılma takdir yetkisi verdik" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın kuraklıkla mücadeleye güç katacağını bildiren Kurum, "Yağmur suları depolanarak bahçe sulamasında veya arıtılarak ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılabilecek. Alternatif su kaynaklarının değerlendirme yöntemlerinden biri olan yağmur suyu hasadıyla su kaynaklarımız korunacak" dedi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projesine; çatı yüzeyi yağmur sularının, tabii zemin altında tesis edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması, gerekmesi halinde filtre edilerek yeniden kullanılması amacıyla yağmursuyu toplama sistemi projesi de eklenir. İlgili idarelerce daha küçük parsellere ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmursuyu toplama tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırına 3 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini altında konumlandırılır. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz."