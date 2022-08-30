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Kuran kursuna katılan 2 çocuğa imamdan taciz!

Kuran kursuna katılan 2 çocuğa imamdan taciz!
30 Ağustos 2022 Salı 08:46

Antalya'da yaz kuran kursuna katılan 7 ve 8 yaşlarındaki iki kız çocuğu imam tarafından tacize uğradı. Çocuklar durumu ailelerine haber verirken, şikayet üzerine imam da tutuklandı

Olay, 2 Ağustos günü Kumluca’ya bağlı Mavikent Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi. Kumluca Müftülüğü, imam E.U.’yu, yaz kurslarına katılan çocuklara Kuran öğretmesi için bir camiye görevlendirdi. İddiaya göre, kursa katılan 7 ve 8 yaşlarındaki 2 kız çocuğu 2 Ağustos günü ailelerine imam E.U.’nun kendilerini taciz ettiğini söyledi. Aileler konuyu hemen Cumhuriyet Savcılığına bildirdi. Savcılığın talimatı üzerine E.U., aynı gün jandarma tarafından gözaltına alındı. E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine E.U., tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.U., mahkemece tutuklanarak Elmalı T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

‘GÖREVDEN UZAKLAŞTIRARAK, AÇIĞA ALDIK’

Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban, olayı öğrenir öğrenmez E.U.’yu İlçe Müftülüğü’ne çağırdıklarını ve görevden el çektirdiklerini belirterek, "Olayın yaşandığı 2 Ağustos günü imam E.U.’yu görevden uzaklaştırarak açığa aldık. Ondan sonra iş yargının işidir. Bizimle bir ilişiği kalmamıştır” dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kuran kursu #imam #taciz
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