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Kurban Bayramı'nda kaçan boğa 25 gün sonra bulundu! Haluk Levent boğayı kurtarmak için devreye girdi

Balıkesir'de Kurban Bayramı'nda kesilmemek için kaçan boğa 25 gün sonra bulundu. Sahibi boğayı oğlunun düğününde kesmek istediğini söylerken, direnen boğayı almak için Haluk Levent devreye girdi

Kurban Bayramı'nda kaçan boğa 25 gün sonra bulundu! Haluk Levent boğayı kurtarmak için devreye girdi
04 Ağustos 2022 Perşembe 09:59

Kepsut ilçesine bağlı kırsal İsaalan Mahalle Muhtarı Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramının 1'inci günü sabah saatlerinde sahibi olduğu boğayı kesmek için Yenice Mahallesi'ne getirdi. Kesim öncesinde kaçan boğa, bulunamadı. 3 Ağustos Çarşamba günü Kepsut Belediyesi'ne, Kayaeli Mahallesi'nde bir boğa bulundu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekipler, boğanın Kocabıyık'a ait olduğunu tespit etti. Boğanın 25 gün sonra bulunmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Ramazan Kocabıyık, boğayı 1 hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini söyledi. Durumdan haberdar olan ünlü sanatçı Haluk Levent'in Başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, hayvanın kesilmemesi için harekete geçti. Muhtar Kocabıyık boğayı kesmek istediğini söylerken, Ahbap ise hayvanın bu kadar direndiği düşüncesiyle, boğayı sahiplenip, bir çiftlikte bakılarak korunmasını sağlamak istedi. Son durumu boğa sahibi Kocabıyık ile Ahbap Derneği arasında gerçekleşecek pazarlık belirleyecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #kurban bayramı #boğan #kaçan boğa
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