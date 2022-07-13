Kurban Bayramı tatilindeki kazalarda kaç kişi öldü? Bakan Soylu açıkladı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15; Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun."