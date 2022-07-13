BANYODA 60 YILAN BULDU!
BANYODA 60 YILAN BULDU!
0
UKRAYNA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
UKRAYNA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
0
DOĞUMDA TECAVÜZ ŞOKU!
DOĞUMDA TECAVÜZ ŞOKU!
0
İZMİR'DE MAYMUN ŞOKU!
İZMİR'DE MAYMUN ŞOKU!
0
banner776

Kurban Bayramı tatilindeki kazalarda kaç kişi öldü? Bakan Soylu açıkladı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı

Kurban Bayramı tatilindeki kazalarda kaç kişi öldü? Bakan Soylu açıkladı...
13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15; Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun."

Etiketler; #süleyman soylu #trafik kazası #ölüm #kurban bayramı
Önceki Haber
Halay çekerken birden yere yığılıp öldü!
Sonraki Haber
Konaklı çocuklar tatilde eğlenirken öğreniyor
KYK borcu ile ilgili dikkat çeken açıklama: Çalışmamız hazır!
KYK borcu ile ilgili dikkat çeken açıklama: Çalışmamız hazır!
0
Halay çekerken birden yere yığılıp öldü!
Halay çekerken birden yere yığılıp öldü!
0
Üniversiteye 25 kişi alınacak
Üniversiteye 25 kişi alınacak
0
Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Adli Tıp Kurumu 221 kişi alacak
Adli Tıp Kurumu 221 kişi alacak
0
Otomobilin çarptığı skuterlı genç kız hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı skuterlı genç kız hayatını kaybetti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.