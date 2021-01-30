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Kurtardığı danayı sırtında taşıdı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ırmakta balçığa saplanan dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye eri Abdullah Özçelik, sırtında taşıyarak yola çıkardığı danayı, sahibine teslim etti

Kurtardığı danayı sırtında taşıdı
30 Ocak 2021 Cumartesi 12:46

Bolaman Irmağı çevresinde otlayan dana, yamaçtan suya düşüp balçığa saplandı. Danayı fark eden çevredekiler, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, danayı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye eri Abdullah Özçelik, başarılı bir operasyonla danayı saplandığı yerden çıkarmayı başardı.

Özçelik, danayı sırtında taşıyıp yola çıkararak sahibi Meliha Bahadır'a teslim etti. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen danasına kavuşan Bahadır, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ordu #dana #itfaiye dana kurtarma
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