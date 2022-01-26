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Kurtları kovalarken kuyuya düşen köpek böyle kurtarıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde sürüye saldıran kurtları kovalarken üzeri karla kaplanmış su kuyusuna düşen çoban köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

26 Ocak 2022 Çarşamba 15:56

İlçeye 37 kilometre uzaklıktaki Şerefli Mahallesi'nde Selçuk Coşkun'a ait ağıla saldıran kurtları kovalayan çiftliğin çoban köpeği, kar nedeniyle göremediği su kuyusunun içine düştü.
Köpeğinin uzun süre geri dönmediğini gören Selçuk Coşkun, bir süre köpeğini etrafta aradıktan sonra su kuyusuna düştüğünü fark etti. Coşkun'un ihbarı üzerine itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiptekiler, ağzının küçük olması nedeniyle kuyuya giremedi.
İtfaiyeciler, 15 metre derinliğindeki su kuyusuna uzatılan urgana ağzıyla tutunmayı başaran çoban köpeğini yukarı çekerek kurtardı.
Köpeğinin kurtarılmasına sevinen sahibi, itfaiye ekiplerine yardımları için teşekkür etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #köpek #köpek kuyu #köpek kurtarma #konya
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