Kurucaşile Belediyesi memur alacak

Bartın'ın Kurucaşile Belediyesi zabıta olarak çalışmak üzere memur alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kurucaşile Belediyesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

İlan için başvurular 21 Mart 2022 ile 24 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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