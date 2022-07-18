Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.



İlan için başvurular 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak ve 1 Ağustos 2022 tarihinde son bulacaktır.



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