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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
22 Şubat 2022 Salı 10:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 4 sözleşmeli personel (4/B) alınacaktır.

 

1 teknisyen ve 3 büro personeli alımı için 21 Şubat 2022 tarihinde başlayan başvurular 15 gün sürecektir.

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