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Kuzenlerin 'dut ağacı' kavgası ölümle bitti!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kuzenler arasında tarlada bulunan dut ağacının dallarının sınırı geçmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Aygün Tehçi (20), hayatını kaybetti

Kuzenlerin 'dut ağacı' kavgası ölümle bitti!
24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:59

Olay, Düziçi ilçesi Yazlamazlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, tarla sınırında bulunan dut ağacının dalı diğer tarlaya geçtiği için kuzenler M.T. ve Aygün Tehçi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.T., yanındaki bıçakla amcasının oğlu Aygün Tehçi'yi bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aygün Tehçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aygün Tehçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. M.T. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #osmaniye #dut ağacı #dut ağacı kavgası #ölüm
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