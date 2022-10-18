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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alımı yapacağını açıkladı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak
18 Ekim 2022 Salı 10:52

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 4 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR82 Bölgesinin (Çankırı, Sinop, Kastamonu illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 (iki) Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir. Ajans merkezi Kastamonu ili olup Çankırı ve Sinop illerinde de faaliyet göstermektedir. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliğinin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.

 

Başvurular, 07/11/2022 tarihinden başlayarak 18/11/2022 tarihi saat 23.59'a kadar eDevlet – Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

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