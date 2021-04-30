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Kuzey Irak'tan 2 şehit haberi geldi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Yıldırım harekatında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı

Kuzey Irak'tan 2 şehit haberi geldi!
30 Nisan 2021 Cuma 14:41

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda yaralanarak hastaneye sevk edilen 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında, 30 Nisan 2021 tarihinde helikopterden iniş esnasında 1 kahraman silah arkadaşımız düşme sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Yıldırım harekatında şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı ve Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Toprak için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan başsağlığı mesajında Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #milli savunma bakanlığı #şehit #pençe yıldırım şehit
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