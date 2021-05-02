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Kuzey Irak'tan yine şehit haberi geldi!

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın (23) şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Uzman Çavuş için başsağlığı mesajı paylaştı

Kuzey Irak'tan yine şehit haberi geldi!
02 Mayıs 2021 Pazar 08:53

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan paylaşımla şehit haberini duyurdu. Bakanlığın paylaşımında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başsağlığı mesajına yer verildi. Bakan Akar mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 1 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kütahya'ya şehit ateşi düştü
 

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın (23) acı haberi, memleketi Kütahya’nın Emet ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Şehit Asan'ın evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda şehit olan 3 yıllık Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın acı haberi, Kütahya’nın Emet ilçesinde oturan annesi Havva Asan ve yakınlarına ulaştı. Anne Asan, oğlunun şehit olduğu haberi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Şehit Asan’ın evi ve sokağı ise itfaiye ekiplerince Türk bayraklarıyla donatıldı. Bir süre önce vefat eden baba Ömer ile Havva Asan çiftinin 5 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın yarın uçakla Kütahya Zafer Havaalanı’na getirilerek, Emet ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ırak #şehit #ahmet asan #pençe yıldırım şehit
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