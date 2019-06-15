Kuzuyu unuttuk tavuğa hasretiz

Maliyetin artması ile birlikte, tavuk etinin kilosu 28 liraya çıktı.

Doğancan Bingöl - Kuzu etini unutan halk, fiyatların yüksekliği nedeniyle mangal sezonunda tavuk kanadına bile hasret kaldı. İzmir Perakendeci Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, "Beyaz et fiyatında yüzde 100'e varan bir artış söz konusu." dedi



Kilosu 20 lira seviyesinde seyreden tavuk kanadının kilosu bir anda 27-28 liraya kadar yükseldi. Fiyatların yükselmesi halkın kanada olan talebini düşürünce üretici, üretim oranını düşürdü. Tüketiciler bazı marketlerde tavuk kanadı bulmakta zorlanmaya başladı. Ege bölgesinde ise durum Türkiye geneli ile neredeyse aynı. Yetkililer beyaz et fiyatlarının bu taleple ve üretimle devam ettiği sürece artacağını, Kurban Bayramının gelişinin kırmızı eti de zora sokacağını bilirtiyor.

Bu sene beyaz et fiyatının geçen seneki fiyatlarla karşılaştırıldığında yüzde 100'lük bir artış yaşandığını anlatan İzmir Perakendeci Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, "Beyaz et fiyat olarak cep yakmaya başladı. Tavuk eti dediğimiz mamül 27-28 lira civarında satılıyor. Bu fiyat dalgalanması bana göre çok yüksek. Hemen hemen yüzde 100'e varan bir artış söz konusu. Bununla ilgili sıkıntılarımız var. Esnafın satışları düştü." dedi.

Üretici de zor durumda

Piyasadaki daralmadan kaynaklı mal temin etmenin zor olduğunu belirten Yücelmiş, şöyle konuştu: Şu anda mal temin edemiyoruz. Pek çok sektörde daralma oldu. Tesisler yavaş yavaş kapanmaya başladı. Böyle bir sıkıntı ile karşı karşıya beyaz et sektörü. Üreticilerin üretememesi ya da ürettiğinin karşılığını alamaması, yem fiyatlarının pahalı olması bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Fiyat artışlarını buna bağlıyorum. Bu konuyu ciddiye almamız gerekiyor. Hatta tarım ve hayvancılık konusunu çok ciddiye almamız gerekiyor. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı üreticiye gerekli desteğin verilmemesinden kaynaklanıyor. Bu sorunları hükümetin bir an önce çözmesi lazım. Bu sorunların hangi durumdan kaynaklandığını tespit edip düzeltmeleri gerekir. Millet kırmızı et yiyemediği için insanlar beyaz ete yöneldi. Beyaz et, kırmızı etin önüne geçti. Bugün 4 kişilik bir aile 1 kilo tavuk eti ile doyabilir. Bu tavuğun içine malzeme koyalım dediğiniz zaman yemeğin toplam fiyatı 50 60 liraya kadar ulaşacak. Ayda 2 bin liraya çalışan biri elektrik, su, doğalgaz, kira gibi temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra nasıl et yiyebilir biri bana açıklasın. Şu anda kaliteli bir et yemek isteseniz en az fiyatı 80 lira. Bunu vatandaş nasıl alacak. Beyaz ette yüzde 100 zamlanınca halkımız ete hasret kaldı."

Önceden 6-7 liraya alınan tavukların şu anda fiyatının 25 lira civarında olduğunu hatırlatan Yücelmiş, bu sorunlara çözüm üretilmezse fiyatların artacağını kaydetti.

Halk çaresiz

Ülke genelinde her şeyin fiyatının yükseldiğini ama çalışanın cebindeki paranın aynı kaldığını belirten Yücelmiş, "Düne kadar, domates ve patates fiyatları cep yakıyordu. Bunları düşüşe geçirmek için çok çabaladılar ancak oraya verilen özen beyaz ve kırmızı ete gösterilmeyince şimdi bu alanda yükselişler başladı." dedi.

Kurbanın yaklaşması nedeniyle kırmızı et fiyatlarının dalga dalga arttığını kaydeden Yücelmiş, "Her kurbanda fiyatlar yükseliyor. Çünkü üretici hayvanını kurbana saklıyor. Piyasada daralma oluyor ve fiyatlar yükseliyor." diye konuştu.

Et altın ile yarışıyor

Kasap Gökhan Şevik, etin altın ile yarıştığını belirterek "Üretim sorunlu, bu nedenle fiyatlar tezgaha yansıyor. Tezgahta direkt halkı ilgilendiriyor. İnsanlar et yemeye hasret kaldı, biz satmaya. Bir an önce birilerinin bir şeyler yapıp fiyatları aşağı çekmesi gerekiyor." diye konuştu.

Et almak için kasaba gelen esnaf Ender Öztürk ise aldığı emekli maaşını güne böldüğünde gün başına 1 kilo et alabildiğini söyledi. Öztürk, halkın zor günler çektiğine işaret ederek, söyle konuştu: Ben bu yaşıma kadar çalıştım çabaladım. Bugün benim emekli maaşımı güne böldüğünde gün başına 1 kilo et alabiliyorum. Daha elektrik, su, doğalgaz, kira var. Bunların hepsini ödediğimde günlük 250 gram eti anca alabiliyorum. Kırmızı eti geçtim beyaz et bile artık bizim için lüks.