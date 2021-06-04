Lastiği patlayan askeri araç kaza yaptı: 2 asker şehit oldu

Hatay'da kontrolden çıkan tank taşıyıcı yol kenarında bulunan fabriya girdi. Kazada alev alan askeri araçta bulunan 2 asker şehit oldu

Acı olay Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 18.00 sıralarında Reyhalı'ya giden ve üzerinde yük olmayan tank taşıyıcı askeri araç, ön lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıktı. Askeri araç daha sonra da refüjü aşarak yolun karşısında bulunan çırçır fabrikasına girdi. Bekçi kulübesine çarparak durabilen TIR daha sonra da alev aldı. Olayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, araçta bulunan 2 askeri personelin araç içinde şehit olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Kırıkhan’da, 03 Haziran 2021 tarihinde, boş olarak intikal eden tank taşıyıcı aracımız ön tekerinin patlaması sonucu yoldan çıkarak kaza yapmış ve araçta yangın çıkmıştır. Kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

İstanbul'a şehit ateşi düştü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Halit Altun'un acı haberi, İstanbul Esenler'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin naaşının ise Hatay'da askeri tören sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e gönderileceği öğrenildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri TIR, çırçır fabrikasının duvarına çarptı. Kazada 2 asker şehit oldu. Şehitlerden Uzman Çavuş Halit Altun'un İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve askeri yetkililer verdi.

Şehit Altun'un evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberinin ardından yakınları aileye taziyeye geldi. Asıl görev yeri Esenler Metris'te bulunan İstanbul 1'inci Ulaştırma Tabur Komutanlığı olan Halit Altun'un geçici görevle bölgeye gittiği öğrenildi. 5 kardeş olan Halit Altun'un bekar olduğu belirtildi.

Şehit Halit Altun için Hatay'da askeri tören düzenleneceği törenin ardından ise cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e gönderileceği belirtildi. Acılı aile sabah saatlerinde askeri törene katılmak üzere Hatay'a gidecek.



Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, askeri aracın kaza yapması şehit olan askerlerden Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın (28) acı haberi, Afyonkarahisar'da yaşayan ailesine ulaştı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, askeri TIR’ın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 asker şehit oldu. Şehitlerden Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak’ın, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Bulca köyünde oturan babası Hayreddin ve annesi Ummuhan’a acı haber, Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları ve komşular da eve akın etti. Haberi alan şehidin yakınlarından biri fenalaşınca sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahalede bulunuldu. Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak’ın bir hafta önce eşinden ayrıldığı ve 2 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit Necati Yatkak’ın ailenin 6 çocuğundan biri olduğu belirtildi.