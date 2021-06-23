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LGBT pikniğine polis müdahale etti!

Maçka Demokrasi Parkı'nda, LGBT Onur Haftası kapsamında piknik yapıldı. Şişli Kaymakamlığınca yasaklanmasına rağmen tepkiler üzerine belirli kurallar çerçevesinde yapılmasına izin verilen pikniğin süresi uzayınca polis müdahale etti, kısa süreli arbede yaşandı

23 Haziran 2021 Çarşamba 09:29

LGBT Onur Haftası kapsamında bugün Heybeliada'da piknik yapmak isteyen grup, Adalar Emniyet Müdürlüğünün yasaklaması nedeniyle etkinliği Maçka Demokrasi Parkı'nda yapmaya karar verdi. Bu kez de, Şişli Kaymakamlığı, pikniği 'kamu güvenliği' gerekçesiyle yasakladı. Gelen tepkiler üzerine pikniğin belirli kurallar çerçevesinde yapılmasına izin verildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, LGBT renkleri bulunan bayrak ve maskelerin sokulmaması kaydıyla yapılmasına müsaade edilen etkinliğe gelenleri, çantalarını arayarak içeri aldı.

Saat 20.00'de bitmesi istenen etkinliğin sürdürülmesi üzerine polis anons edip, pikniğin sona erdirilmesini istedi. Etkinliği devam edilmek istenmesi üzerine müdahale eden polis ile grup arasında küçük çaplı arbede yaşandı. Arbedenin ardından bir başka alanda oturmaya devam eden grup üyeleri, sokağa çıkma yasağının başlamasına kısa süre kala parktan ayrıldı.

Etiketler; #maçka #lgbt #lgbt piknik #piknik müdahale
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