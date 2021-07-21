49.1 İLE SICAKLIK REKORU KIRDI!
49.1 İLE SICAKLIK REKORU KIRDI!
0
ALİŞAN'IN ACI GÜNÜ
ALİŞAN'IN ACI GÜNÜ
0
HASTANEYE KALDIRILDI
HASTANEYE KALDIRILDI
0
BODRUM'DA KONSER VERDİ
BODRUM'DA KONSER VERDİ
0

LGS iptal edilecek mi? Bakan açıklama yaptı

LGS'de müfredat dışı soruların yer alması ve sınavda çıkan sorulardan bazılarının bir yayınevi tarafından hazırlanan deneme kitaplarında bulunması iddiaları sonrası sınavın iptal edilip edilmeyeceği konuşuluyordu. Konuyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama geldi

LGS iptal edilecek mi? Bakan açıklama yaptı
21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:26

6 Haziran'da yapılan LGS sınavının ardından müfredat dışı soruların sorulduğu ve bazı soruların bir yayınevi tarafından hazırlanan deneme kitaplarında daha önce yer aldığı iddiaları büyük ses getirmişti. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un söz konusu iddialarla ilgili soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav sorularının benzerliğine yönelik iddialar asılsızdır" dedi ve sınavın iptal edilmeyeceğini ifade etti.

Koronavirüs salgını gölgesinde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziran'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava 1 milyon 243 bin 801 öğrenci girdi. Sınavın ardından, müfredat dışı soruların sorulduğu, sınavın zorluk derecesinin yüksek olduğu ve bazı soruların bir yayınevi tarafından hazırlanan deneme kitaplarında daha önce yer aldığı iddiaları ortaya atıldı. Söz konusu iddia Meclis gündemine taşındı

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, söz konusu iddiaları hatırlatarak yönelttiği soru önergelerine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav sorularının benzerliğine yönelik iddialar asılsız olup somut hiçbir belgeye dayanmamaktadır" dedi, sınavın iptal edilmeyeceğini söyledi.

Etiketler; #lgs #lgs iptal #ziya selçuk #milli eğitim
Önceki Haber
Kuraklığın resmi! Geriye çamur kaldı!
Sonraki Haber
Balkondan ateş açtı, kahvehanede çay içen kişiyi vurdu!
Balkondan ateş açtı, kahvehanede çay içen kişiyi vurdu!
Balkondan ateş açtı, kahvehanede çay içen kişiyi vurdu!
0
Boşanma aşamasında olduğu eşini vahşice öldürdü!
Boşanma aşamasında olduğu eşini vahşice öldürdü!
0
Bu ilçe dün sıcaklık rekoru kırdı!
Bu ilçe dün sıcaklık rekoru kırdı!
0
Genç boksör evinde ölü bulundu!
Genç boksör evinde ölü bulundu!
0
Üzerine inek düştü!
Üzerine inek düştü!
0
Yasak afişinin altında kurban kestiler!
Yasak afişinin altında kurban kestiler!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.