2019 LGS sonuçları bugün açıklandı

1 milyon öğrencinin katıldığı LGS sonuçları açıklandı. Liseli olmak için ortaokul 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 74 bin 13 öğrencinin başvurduğu Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları duyuruldu. Adaylar sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sitesinden ulaşabilecek. 1531 mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler lisesindeki toplam 139 bin 660 kontenjana LGS ile öğrenci alınacak. Ayrıca aralarında Robert, Üsküdar Amerikan, Alman gibi liselerin de olduğu 74 özel okul da LGS puanını kullanacak. Öğrencilerin yüzde 10'u sınavla, yüzde 90'ı ise adrese dayalı yerleştirmeyle liseli olacak.