Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, uluslararası topluma Libya çağrısında bulunarak, 'Şayet bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akndeniz havzasını etkileyecek. Suriye'de düşülen hataya Libya'da düşülmesin' dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katıldığı Türk-Alman Üniversitesi'nin açılışında uluslararası topluma Libya çağrısında bulundu. "Şayet bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akndeniz havzasını etkileyecektir" diyen Erdoğan, "Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü özellikle hataya Libya'da düşmemesini temenni ediyoruz. Libya ile beş asırlık tarihi, beşeri ve kültürel ilişkileri olan bir ülke olarak duruşumuz nettir" mesajını verdi.

İş birliğini geliştirecek

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Türk-Alman Üniniversitesi ülkelerimiz arasında bilim, kültür ve teknoloji iş birliğini geliştirmek amacıyla 10 Nisan 2010 tarihinde kurduğumuz bir devlet üniversitesi. Kısa süre içine akademik iş birliğimizin lokomativlerinden biri haline gelmiştir. 5 fakülte 1 enstitü ile ülkemizin saygın eğitim kurumlarından bir olmak üzere ilerliyor. 2019 yılında öğrenci sayısı 2 bin 385'e ulaştı. "

Desteğimiz sürecek

"İnşallah bizler de diğer devlet üniversitesi olduğu gibi Türk-Alman Üniversitesi'ne de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için süratle gerekli adımları atacağız. Siyasi hayatından önce Sayın Şansölye'nin bir bilim insanı olduğunu biliyoruz. Üniversite inşasını üstlenen TOKİ'ye de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Türkiye yüksek öğrenim alanında son yıllarda büyük başarılara imza atmıştır. Üniversite sayımızı 207'ye, eğitim elemanımızın 170 bine öğrenci sayımızın 8 milyona yükselmiş olması bu başarının en bariz ifadesi. Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, 10 yıl sonrası için ağaç dik, 100 yıl sonrayı düşünüyorsan insan yetiştir. Bu anlayışla ülkemizin gelecek yüzyılına yatırım yapıyoruz. "

Yurtdışına öğrenci gönderiliyor

"Üniversitelerimizde nitelikli akademisyen ihtiyacını karşılamak üzere her yıl yurt dışına dünyanın en iyi okullarında eğitim görmesi için ciddi öğrenci gönderiyoruz." "Sadece bizim yurt dışına gitmiş vatandaşlarımızın değildir ülkelerde yetişmiş bilim insanlarının ülkemize gelmesinin önünü açıyoruz. Beklentimiz, beyin göçünün çekim merkezlerinden biri durumuna dönüşmesidir."

Krizi sonlandırmalıyız

"İnsanlık olarak terörden İslam düşmanlığına kültürel ırkçılığından yabancı karşıtlığına kadar pek çok sorunla uğraşıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun kimsenin bu sorunlara ilgisiz kalması söz konusu olamaz. Son 9 yıldır Suriye'de devam eden çatışmalardan sadece bizim gibi komşu ülkeler değil başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa etkilenmiştir. Aynı şekilde şayet bir an önce sükûnet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir. DEAŞ ve El Kaide örgütleriyle lejyonerlerin bu ülkede tekrar palazlanmasını istemiyorsak, çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor. 2400'den fazla kişinin ölümüne 7500'den fazlasının yaralanmasına sebep olan, 300 binin üzerinde Libyalıyı yerlerinden eden bu krizi sonlandırmak en büyük hedefimizdir. Bu doğrultuda dostumuz ve müttefikimiz Almanya ile güç iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Sayın Putin ile beraber yaptığımız ateşkes çağrısı 19 Ocak'ta düzenlenen Berlin Konferansı'nın önünü açmıştır. Sayın Merkel nezdinde tüm Alman makamlarına ev sahiplikleri için de teşekkür ediyorum. 55 maddeden oluşan barış planı Libya'da siyasi istikrarın yeniden tesisi yönünde önemli bir adım olmuştur Ancak bu planın başarısı alınan kararların sahada uygulamaya geçirilmesine bağlıdır. Bu konuda özellikle darbeci Hafter ve destekçileri üzerinde baskı kurulması önem arz ediyor. Dünden itibaren Trablus'taki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıların artması MİTİKA Havalimanı'nın hedef alınması kimin barıştan kimin barıştan kimin de kan ve gözyaşının sürmesinden yana olduğunu göstermiştir. Son birkaç haftada yaşadıklarımız Libya için bir turnusol olmuştur. Bu gerçekler ışığında uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü özellikle hataya Libya'da düşmemesini temennii ediyoruz. Libya ile beş asırlık tarihi, beşeri ve kültürel ilişkileri olan bir ülke olarak duruşumuz nettir. "