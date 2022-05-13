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Libya uyruklu kadın, ölü doğan bebeğini komşusunun terasına attı!

Libya uyruklu kadın, ölü doğan bebeğini komşusunun terasına attı!
13 Mayıs 2022 Cuma 14:00

İstanbul Beylikdüzü'nde Libya uyruklu olduğu öğrenilen A.K.M.A., ölü doğurduğu bebeğini, alt komşusunun terasına attı. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen, kadın serbest bırakıldı.

Olay, 21 Nisan Perşembe akşam saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.K.M.A. isimli Libya uyruklu kadın, ailesi ile yaşadığı evde tek başına doğum yaptı. Kadın, ölü doğan bebeğini, alt komşusunun terasına attı. İlerleyen saatlerde üst komşusu çamaşır asmak balkonuna çıktığı sırada, terasta cansız şekilde yatan bebeği gördü. Kadın durumu site yönetimine haber verdi. Site yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bebeğin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, anne A.K.M.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Kadın ve ailesinin memleketleri olan Libya'ya döndüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #beylikdüzü #ölü doğan bebek #bebek ölüm #libya uyruklu
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