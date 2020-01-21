Libya'ya Suriyeli savaşçı mı taşıyoruz?

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, 2 bin civarında Suriyeli savaşçının Türkiye üzerinden Libya'da savaşmak üzere gönderildiğine ilişkin uluslararası basında çıkan iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Sezgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede, Özgür Suriye Ordusu ile işbirliği içinde Türkiye üzerinden Libya'ya savaşçı intikali gerçekleştirildiği yönündeki iddialara ilişkin her iki bakanlık tarafından da açıklama yapılması gerektiğini belirtti. Aydın Milletvekili Sezgin, Türkiye'nin yakın işbirliği içinde olduğu ÖSO'ya bağlı 300 savaşçının 24 Aralık'ta; 350 savaşçının 29 Aralık'ta; 1350 savaşçının ise 5 Ocak'ta Suriye sınırından Türkiye'ye geçiş yaptığı ve Türkiye üzerinden Libya'ya nakledildikleri iddialarını gündeme getirerek, "İddialar doğruysa, ülkemizin imajı ve uluslararası hukuk açısından maruz kalacağı maliyetlere ilişkin olarak iktidarınız tarafından nasıl bir muhasebe yapılmaktadır? Ülkemizin uluslararası çıkarları bağlamında muhatap olacağı muhtemel sakıncalar hakkındaki değerlendirmeniz nedir?" sorularını yöneltti.

İngiliz iddiaları

Libya'daki ÖSO mensuplarının geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan yaptığı öne sürülen paylaşımların bu iddiaları desteklediğini vurgulayan Sezgin, bu savaşçılara ödenen maaşın ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı taahhüdünde bulunulduğuna yönelik iddialar bulunduğunu ve bu iddiaların aydınlatılması gerektiğini belirtti. İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi geçtiğimiz hafta, 2 bin Suriyeli savaşçının Türkiye üzerinden Libya'ya nakledildiğini gündeme getirmişti. The Guardian'a konuşan ÖSO kaynakları, Suriye'de 450-550 TL maaş verilen militanların Libya'da 11 bin 800 TL kazanacağını, savaşçıların altı aylık iş sözleşmesini ise Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle imzaladıklarını belirtmişti. Haberde ayrıca, Türkiye'nin Libya'ya gönderilen tüm Suriyeli savaşçılara Türk vatandaşlığı vadettiği ifade edilmişti.