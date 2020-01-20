Libya zirvesi sonuçlandı: 55 maddelik plan imzalandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 12 ülke lideri ve beş uluslararası kuruluş başkanını bir araya getiren Libya zirvesi sonuçlandı. Tüm taraflar, 55 maddelik barış planına imza koydu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Kapsamlı bir plan üzerinde uzlaştık" derken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Tüm katılımcılar, gerilimin tırmanmasını önlemek için çaba harcayacakları taahhüdünü verdi" diye konuştu.

Zirveye, BM tarafından Libya'nın meşru hükümeti olarak tanınan Uluslararası Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başbakanı Fayez El Sarraj da katıldı. Ancak ülkedeki iç savaşın diğer önemli aktörü General Halife Hafter'e bağlı güçler, Libya'nın petrol ihracatının yapıldığı limanları ve boru hatlarını kapattı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı zirvede, 55 maddeden oluşan Libya barış planı tüm katılımcılar tarafından imzalandı.

4 saatlik çalışma

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Zirvesi 4 saat sürdü. Zirvede alınan kararlara ilişkin açıklamayı Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres birlikte yaptı. Olumlu bir görüşme gerçekleştirildiğini ifade eden Angela Merkel, şu ifadeleri kullandı:

* Libya'daki temsilcileri General Hafter ve Başbakan Serrac'ın da burada olması gelecekte atılacak adımlar konusunda fikirlerini dile getirebildiler. 5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi. İki taraf da masa başına oturdu ve daha pekiştirilmiş bir ateşkesin oluşturulması sağlanabilir.

* Silah ambargosuna saygı gösterilmesiyle beraber, ateşkesin devamlılığın sağlanması için hemfikir olundu. Bu sürecin takipçisi olacağız ve siyasi çözümlerin bulunmasıyla sürdürülmesini sağlayacağız.

* Şu anda sahada vekil güçlerin üzerinden devam eden bir çatışma olduğunu görüyoruz. Bu yeni süreçte Libya'ya kendi geleceklerine özgürlük içerisinde karar verebilme fırsatı sağlayacağız.

* Zor bir yola çıktık. Libya içerisinde de çok sayıda anlaşmazlık var. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.

Askeri çözüm bulunmaz

Merkel'in ardından değerlendirmelerde bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, katılımcılar tarafından Libya'da askeri bir çözüm bulunamayacağı görüşünün savunulduğunu belirtti. Üç noktaya dikkat çeken Guterres, şöyle konuştu:

* Bugün Berlin'de üye ülkeler son derece güçlü bir sinyal verdi. Libya'daki krize barışçıl bir çözüm bulunması için elimizden geleni yapacağımızı söyledik.

* Üç noktaya değinmek istiyorum; hiçbir şekilde Libya'daki duruma askeri bir çözüm bulunamaz. Tüm katılımcılar, birkaç kez bu ifadeleri kullandı.

* Çatışmanın tarafları da aynı şekilde bu fikirdeydi. Tüm katılımcılar çatışmaya ve Libya'nın iç işlerine müdahale edilmesinden kaçınılması konusunda fikir birliğine vardılar. İkinci olarak da tüm aktörlerden çatışmayı tırmandıracak her türlü eylemden kaçınma çağrısında bulunduk.

* Hem katılımcılara, hem de uluslararası kamuoyuna, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin silah ambargosuna saygı göstermeleri çağrısında bulunuyorum. Tabii ki siyasi sürece dönülmesi de son derece önemli.

Türkiye kilit ülke oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Berlin Zirvesi'nin Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsat olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkin ve çok yönlü diplomasisinin, Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yaptığını bildirdi. Kalın, Twitter hesabından, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen zirveye ilişkin paylaşımda bulundu. İbrahim Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecek" ifadelerini kullandı.