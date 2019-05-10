Liseli 2 genç kız derede boğuldu

Bingöl'de Çapakçur Deresi'ne düşen lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca, boğularak hayatını kaybetti.

Liseli 2 genç kız derede boğuldu
10 Mayıs 2019 Cuma 12:58

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Bahçelievler ile Karşıyaka Mahallelerinin arasında bulunan Çapakçur Deresi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca, dere kenarında bulundukları sırada, belirlenemeyen bir şekilde dengelerini kaybetti. Dereye düşen iki genç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Lise öğrencilerinin dereye düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri sevk edildi.

Çapakçur Deresi'ne giren itfaiye ekipleri, aramalar sonucunda Yılmaz ve Barca'nın cansız bedenlerine ulaştı. Yılmaz ve Barca'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Etiketler; #bingöl #Çapakçur Deresi #Elif Yılmaz #Hatun Barca
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