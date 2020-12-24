LİYAKAT'tan 'aşı' toplantısı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, aşı olmayanların bulaş riskini artıracağını söyledi. Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) tarafından düzenlenen "Covid-19 Aşıları Hakkında Merak Edilenler" konulu online toplantın konuğu Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu oldu. Prof. Dr. Pullukçu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü Karaciğer Nakli Servisi Sorumlularından Doç.Dr. Alper Uğuz'un moderatörlüğünde soruları yanıtladı.



Prof. Dr. Pullukçu, Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların birçok aşamadan geçtiğini belirterek "Önce, ön klinik aşaması oluyor, ardından Faz 1 dediğimiz aşamada küçük bir hasta grubu, Faz 2'de en az 100 hasta grubu üzerinde deneniyor, Faz 3'te ise en az 1000 kişi üzerinde test ediliyor" dedi. Yurt dışından gelen aşıların onay sürecinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle incelendiğini söyleyen Pullukçu "Aşıların güvenilirliğinden şüpheniz olmasın" diye konuştu.

"Yaşlılara öncelik verilmeli"

Aşıların öncelikli olarak kimlere yapılması gerektiğinin iyi belirlenmesi gerektiğini belirten Pullukçu şöyle devam etti:

"Kronik hastalığı olmayan 50 yaş altının, hayatını kaybetme riski binde 2 iken, 50-65 yaş arasının yüzde 3, 65 yaş üzerinin ise yüzde 15'tir. Bu durumda yaşlıların ve onlara bakanların öncelikli olarak aşılanması önemli. Ama ne kadar çok kişi aşılarsak o kadar iyi. Böylece virüs ciddi enfeksiyonlara yol açmayacak. Aşı yaptırmam diyenler, bulaş riskini artıracak"

"Önlemlere devam"

Maske, eldiven ve temizlik önlemlerinden asla vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Pullukçu, her şey yolunda giderse mayıs ayının sonuna doğru rahat bir nefes alınabileceğini belirterek "Umarım en kısa sürede bu salgın biter ve eski günlerimize geri döneriz" dedi.

"Minnettarız"

LİYAKAT Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Eskinazi ise yaşanan küresel salgın nedeniyle zorlu günlerden geçildiğini belirterek "Aşılardan sonra hepimiz pandemiyi yenmeye bir adım daha yaklaştığımız için umutlandık. Ancak henüz bitmedi, süreç sancılı" dedi. Toplantının aşılarla ilgili merak edilenlere bir yanıt niteliğinde olduğunu söyleyen Eskinazi "Kıymetli vaktini bize ayırdığı için Prof. Dr. Pullukçu'ya çok teşekkür ederiz. Bu süreçte bizler için en ön saflarda mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına minnettarız" diye konuştu.