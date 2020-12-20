LİYAKAT 11. yaşını kutladı   

Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), 11. yılını kutladı. 2021 yılının “Dijitalleşme Yılı” olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Eskinazi “Teknolojinin bizlere sağladığı tüm imkanlardan mümkün olduğunca yararlanarak, yeni dünya düzenindeki yerimizi alacağız” dedi.

Eskinazi, LİYAKAT ailesi olarak 11. yılı geride bırakmış olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, çıktıkları bu yolda ilk günden beri bir çok güzel çalışmaya imza atıldığını söyledi. Eskinazi “Başarımızın sırrı özverimizde, çabamızda, aidiyetimizde, dostluklarımızda, azmimizde ve en önemlisi birlikten güç doğar dediğimiz sevgi dolu kalplerimizde saklı. Bu başarı hepimizin başarısı. İyi ki birlikteyiz” dedi.

Zor günleri aşacağız

Küresel çapta yaşanan pandemi sebebiyle gelişen yeni dünya düzenine uyum sağlamaya çalışırken, İzmir’de yaşanan deprem felaketiyle Türkiye’nin yeniden sarsıldığını belirten Eskinazi “Hepimiz derin yaralar aldık. Karamsarlığa kapılmadan, inanç ve azimle çalışarak bu zor günleri aşacağımıza, yaralarımızı saracağımıza inanıyorum. Elbet değişecek, yenilenecek, bu olağanüstü şartlara uyum sağlayacağız” diye konuştu. Yeni dönem çalışmalarında dijitale daha ağırlık vereceklerini ifade eden Eskinazi “Teknolojinin getirdiği tüm imkanlardan yararlanacağız. Sosyal medya platformları üzerinden etkinliklerimizi, girişimcilerimiz için ise dijital eğitimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.